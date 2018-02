Ein Kult-Western zum Auftakt

Seniorenkino läuft auch 2018 mit vier neuen Filmen

Langenhagen (ok). Zwei Helden der Leinwand in einem Western der Extraklasse: John Wayne und Robert Mitchum in El Dorado aus dem Jahre 1966. Die Geschichte über den Revolverhelden und Söldner Cole Thornton kam gut an, viele Seniorinnen und Senioren waren wieder ins Cinemotion gekommen. Es war die zehnte Veranstaltung seit der Premiere im November 2015, diesmal gesponsert von Medizin Mobil am Straßburger Platz und wiederum vom Seniorenbeirat präsentiert. Die anderen drei Filme für das Jahr 2018 stehen auch schon fest – immer am letzten Donnerstag im zweiten Monat eines Quartals. Im Klartext: "Denn sie wissen nicht, was sie tun" mit dem legendären James Dean läuft am Donnerstag, 24. Mai; das Drama "Die Sünderin" am Donnerstag, 23. August, und "Bettgeflüster" mit Doris Day am Donnerstag, 22. November.