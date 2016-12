Ein kurioses „Geschenk“

Apotheke vermisst Mem-o-matic

Langenhagen (ok). Weihnachten – das Fest der Liebe. Auch in der City Apotheke in Langenhagen gibt es jede Menge Geschenke. Eines wanderte am Mittwoch, 7. Dezember, zwischen 16 und 16.30 Uhr allerdings wohl eher ungeplant in die Einkaufstüte eines Seniors: das Gerät der Marke Mem-o-matic, das dazu dient, die nächste Wartenummer aufzurufen. Kurzum: Der Senior kann mit dem Gerät nichts anfangen, in der Apotheke wird es aber dringend benötigt. Daher bitten die Mitarbeiter den älteren Mann, sich in der Apotheke zu melden, wenn er diese Zeilen liest.