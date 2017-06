Ein musikalischer Leckerbissen

Sommerkonzert mit „Voices of Joy“ am 17. Juni um 16 Uhr

Krähenwinkel (ok). Ein sicherlich musikalischer Leckerbissen erwartet die Besucherinnen und Besucher des Sommerkonzerts „Evening Rise“ des Gospelchors „Voices of Joy“ am Sonnabend, 17. Juni, um 16 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche. Die Sängerinnen und Sänger präsentieren ihr buntes und anspruchsvolles Programm, das sie sich in der vergangenen Monaten erarbeitet haben. So erklingt zum Beispiel auch das bekannte „Viva la Vida“ der Band Coldplay. Vorgetragen werden unter anderem auch Stücke aus dem Pop-Oratorium „Luther“, bei dem einige der Sängerinnen und Sänger. Und auch das bekannte „Rock my soul“ wird zu hören sein. Mehr wird aber nicht verraten! Die Leitung hat Christel Kanneberg; musikalisch begleitet wird das Ensemble von Vera Nadeshdin am Klavier sowie Jule Ottomeier und Olivia Paasch an der Geige. Der Eintritt ist frei, aber um Spenden wird gebeten. Die Kollekte wird zur Hälfte für die Reparatur der Orgelempore genutzt, die andere Hälfte geht an den Verein „Glücksmomente“ zur Förderung pferdegestützter Therapie und Pädagogik in Isernhagen.