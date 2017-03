Ein neues Outfit mit Logo

Gerätewarte der Feuerwehr neu eingekleidet

Langenhagen (ok). Polohemd, Fleecepullover, Pullover und Jacke, dazu mit dem passenden neuen Logo der Stadt Langenhagen – die drei Feuerwehr-Gerätewarte, die bei der Verwaltung angestellt sind, haben ein neues Outfit bekommen. Zu ihnen gehört auch Stefan Karsten, der schon seit 15 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Wohnort Altwarmbüchen ist. Tagsüber ist der gelernte Kfz-Mechatroniker in der Feuerwache an der Konrad-Adenauer-Straße im Einsatz, rückt auch mit der Langenhagener Ortswehr aus. Also quasi ein Leben, in dem es 24 Stunden am Tag um das Thema Feuerwehr geht. Und die Gerätewarte sollen nicht die Einzigen mit städtischen Mitarbeiter mit neuer Ausstattung bleiben; Ähnliches ist übrigens auch für den Verkehrsaußendienst geplant.