Tolle Musikrevue am Donnerstag, 18. Januar, im Theatersaal

Langenhagen. "Unfassbar nah – closer than ever" mit der TfN-MusicalCompany wird am Mittwoch, 18. November, um 20 Uhr im Theatersaal Langenhagen gespielt. Mit dieser Revue griff das Autorenteam auf ein reichhaltiges Repertoire an Stücken und Texten, vor allem auf die amüsanten, aber auch traurigen Lebenserfahrungen echter Menschen, ihrer Freunde, Bekannten und auf ihre eigenen zurück.So entstand zum Beispiel der Song „Ein etwas anderes Hochzeitslied“ als Hochzeitslied David Shires für seine zweite Frau, die Schauspielerin Didi Conn. Karten für elf bis 28 Euro gibt es im TfN-ServiceCenter, online (www.tfn-online.de), bei presso und an der Abendkasse. Kinder, Schüler und Studierende zahlen auf allen Plätzen sieben Euro.