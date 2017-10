Ein schwungvoller Nachmittag

Viele Gäste bei "Die Lustigen Oldies" und Shanty-Sängern erwartet

Langenhagen. Nun ist es soweit! Alle Sängerinnen und Sänger freuen sich auf ihr erstes, gemeinsames Konzert am Sonntag, 22. Oktober, in der Aula des Schulzentrums Langenhagen (IGS) an der Konrad-Adenauer-Straße21/23. Beginn 15 Uhr, Einlass ab 14 Uhr. Der Eintritt ist frei. In der Pause können im Foyer Getränke gekauft werden.Unter dem Motto „Musik über Länder und Meere“ werden die Shanty-Sänger Langenhagen viele bekannte Seemannslieder und „Die Lustigen Oldies“ Evergreens bzw. Schlager singen.Das Duo ZweiLight ist mit vier amerikanischen Popsongs dabei. Es soll ein fröhlicher Nachmittag werden, und die Veranstalter wünschen sich viele Gäste.