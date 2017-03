Helfer fanden Hoizgiraffe in Wiesenau

Langenhagen (ok). 20 fleißige Helfer haben beim Frühjahrsputz in Wiesenau allerlei Müll und Unrat zuammengetragen. Es gab aber auch einen spektakulären Fund – eine Holzgiraffe. "Wer sie haben, kann sie im Quartierstreff abholen. Sie ist natürlich geschenkt", bietet Quartiersmanagerin Claudia Koch an.