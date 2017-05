Ein Stück Kirchentag auch in Langenhagen

„Mut tut gut!“ – Holger Kiesé mit Familien-Mitmach-Konzert in Berlin

Engelbostel. Der Kirchenmusiker und Liedermacher Holger Kiesé ist mit seiner Band zu Gast auf dem 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag Ende Mai in Berlin. Im „Zentrum Kinder“ heißt es am Kirchentags-Freitag um 12 Uhr: „Mut tut gut! – Mutmach- und Mitmachlieder für Kleine und Große“. Auf der Open-Air-Bühne im Parkgelände der Berliner Stadtmission an der Lehrter Straße erklingen dann für eine Stunde fröhliche Kinderlieder aus der Feder Kiesé‘s zum Mitklatschen, -singen und –tanzen. Natürlich drehen sich viele Lieder im Reformationsjubiläumsjahr um Martin Luther, der auch für Kinder ein mutiges Vorbild ist. So erklingt das „Lied von der Lutherrose“, die Ballade „Martinus Luther war ein Christ“ sowie das Themenlied „Mut tut gut!“, welches einst für den Ökumenischen Kinderbibeltag Langenhagen entstand. Nach dem Konzert übrigens wird die Band „Holger Kiesé & Freunde“ auch das Mittagsgebet im „Zentrum Kinder“ musikalisch begleiten, sowie ein Offenes Singen zum Kirchentagsliederheft „freiTöne“ anbietenDamit auch die das Konzert erleben können, die nicht zum Kirchentag nach Berlin fahren, findet eine Woche vorher – nämlich am Sonnabend, 20. Mai um 17 Uhr – in der Engelbosteler Martinskirche eine Vorveranstaltung statt, quasi als „Testkonzert“, ob die Reihenfolge der Lieder auch stimmig ist. Während Holger Kiesé die Gitarre spielt, durchs Programm führt und zum Mitmachen animiert, wird eine Gruppe professioneller Musiker um ihn herum für eine poppig-jazzige Begleitmusik sorgen. Kinderlieder im Modernen Sound sind angesagt – als Swing, Reggae oder Rock: Wolfgang Gerdes, Osnabrück, spielt die E-Gitarre, Jan Gresel aus Nienburg zupft den E-Bass und Jens Riemann, Hannover-Linden, sorgt am Schlagzeug für den nötigen Groove. Solisten auf der Querflöte und Saxofon sind Kay Wegener-Giebel (Springe-Völksen) und Dirk Ostermeier (Wennigsen-Bredenbeck).Allen Familien mit Kindern ab vier Jahren ein „herzliches Willkommen“ in der Martinskirche am 20. Mai, 17 Uhr! Der Eintritt ist frei, am Ausgang werden Spenden erbeten zur Deckung der Projektkosten.