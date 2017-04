Ein Teil des Bildes werden

Live-Painting am Sonnabend, 22. April, im CCL

Langenhagen. Am Sonnabend, 22. April, findet von 12 bis 16 Uhr ein Live-Painting des Künstlers Michael Strogies statt, der bereits für die Aktion „Faces of Langenhagen“ im CCL war. Der gelernte Diplom-Kommunikationsdesigner hat schon an diversen Ausstellungen teilgenommen. Diesmal werden Models in einer künstlerischen Kulisse angemalt und somit Teil des Bildes.Besucher können dabei zusehen, sich in die Kulisse stellen, Selfies machen und selbst Teil der Kulisse werden.Wer möchte, der kann sein Foto auf der Facebook-Centerseite zur Abstimmung stellen lassen und der Gewinner mit den meisten „Likes“ auf seinem Bild vom 23. bis 28. April (bis 15 Uhr) gewinnt ein eigenes Live-Painting und Fotoshooting mit Michael Strogies am 29. April (12 bis 13 Uhr). Die Teilnahme ist ab 18 Jahren.