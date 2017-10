Ein Umzug für die offene Gesellschaft

Langenhagen. Eine Woche vor der Landtagswahl in Niedersachsen geht die Initiative „Offene Gesellschaft Langenhagen“ mit einer weiteren Aktion an die Öffentlichkeit: Unter dem Slogan „Niedersachsen wählt! Wir wollen eine offene Gesellschaft bleiben!“ fordert sie dazu auf, am 15. Oktober eine der Parteien zu wählen, die sich für Demokratie, friedliches Zusammenleben und eine offene Gesellschaft einsetzen. Mit einem Umzug macht die Initiative auf ihr Anliegen aufmerksam: Am Sonnabend, 7. Oktober, beginnt dieser Umzug um 10.30 Uhr an der Kreuzung Walsroder Straße/Am Pferdemarkt und führt entlang von Walsroder Straße und Konrad-Adenauer-Straße ins Stadtzentrum. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich dem Umzug anzuschließen.

Die Offene Gesellschaft Langenhangen ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich für den Erhalt einer offenen Gesellschaft, ein solidarisches Europa und die Stärkung der Demokratie vor Ort engagieren. Die Gruppe setzt sich dafür ein, der Mehrheit eine Stimme zu geben und das Erstarken rechtspopulistischer Gruppierungen zu verhindern. Gruppentreffen finden an jedem letzten Freitag im Monat um 16 Uhr im Gemeindehaus der Elisabeth-Kirchengemeinde statt. Kontakt unter denkwerkstatt-offene-gesellschaft@web.de.