Brinker Chor stimmt Weihnachtslieder an

Langenhagen. Der Gemischte Chor Brink Langenhagen stimmt weihnachtliche Töne am: Am Sonntag, 4. Dezember, singt der Chor in der Elisabethkirche in Langenhagen.Die Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Eugen Adel haben ein vielfältiges Programm im Gepäck. Von klassischen Weihnachtsliedern bis hin zu mitreißenden Gospelsongs ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch der „Kleine Chor“ hat in Eigenregie ein neues Weihnachtslied einstudiert. Und zum Abschluss des traditionellen Weihnachtssingens darf die „Stille Nacht“ natürlich nicht fehlen.Beginn ist am Sonntag, 4. Dezember, um 16.30 Uhr in der Elisabethkirche in Langenhagen. Der Eintritt ist frei. Der Gemischte Chor Brink Langenhagen freut sich darauf, die Zuhörerinnen und Zuhörer in Weihnachtsstimmung zu versetzen.