Einbrecher gefasst

Langenhagen. Nach den zwei Einbrüchen in der Musikschule am Langenforther Platz in den vergangenen Wochen hat die Polizei nun die Täter ermittelt. Beim Versuch, die gestohlenen Instrumente zu verkaufen, wurde ein Täter festgenommen. Die zweite Täter ist einschlägig bekannt - nicht nur wegen Einbrüchen und Diebstahl, auch wegen Körperverletzungen. Gegen ihn laufen bereits zwei Haftbefehle mit einer Gesamtstrafe von zwei Jahren. Er ist auf der Flucht, die Fahndung läuft.