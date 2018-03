Robert-Koch-Schule lädt zum „Tag der offenen Tür“ ein

Langenhagen. Die Robert-Koch-Schule veranstaltet am Freitag, 6. April ihren Tag der offenen Tür. Dies bietet den Grundschulabgängern und ihren Eltern die Möglichkeit sich aus erster Hand über die Realschule in Langenhagen zu informieren. Die Türen werden um 16 Uhr geöffnet, die Veranstaltung endet um 17.30 Uhr. In einem Vortrag mit anschließender Führung können sich Eltern gezielt über die Schulform, das Schulkonzept und pädagogische Schwerpunkte informieren. Es werden zwei inhaltlich identische Vorträge angeboten (Beginn: 16.15 Uhr und 16.45 Uhr).Des Weiteren stellen die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse ihrer Projekttage vor. Dies bietet allen Interessierten die Möglichkeit einen Eindruck über die praktische Arbeit an der Realschule zu erlangen und mit Schülerinnen und Schüler und deren Lehrkräfte ins Gespräch zu kommen.Alle Besucher können sich auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Realschule freuen. Schulleiter Thomas Kelber, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler freuen sich über zahlreiche Gäste, die sich durch ihren Besuch einen Eindruck vom Schulleben der Realschule machen möchten. Bei Kaffee und Kuchen steht für Auskünfte und Fragen ebenso die Elternvertretung zur Verfügung.