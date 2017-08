Eine Ära geht zu Ende

Wasserballer verabschieden sich mit Leckerbissen in Godshorn

Godshorn (ok). Viele Trainingseinheiten haben sie hier absolviert, sich im Wasser mit gegnerischen Teams gemessen. Jetzt heißt es auch für die Wasserballer des SV Langenhagen von 1971 Abschied nehmen. Und zum Adieu sagen, kommt ein sportlicher Leckerbissen an die Berliner Allee: der deutsche Vizemeister und Pokalsieger Waspo 98 Hannover mit seiner ersten Mannschaft. Nach einem öffentlichen Training der Mannschaft von Waspo Hannover am Nachmittag in Godshorn ist gegen 19.30 Uhr unter Flutlicht ein Spiel über vier Viertel geplant. Gegner werden wohl die Hälfte der Spielzeit die Bezirksoberligamannschaft des SV Langenhagen, die andere Hälfte ein Team sein, das aus anderen Mannschaften der Bezirksligen gebildet wird. Waspo 98 wird mit hochkarätigen Akteuren anreisen – Nationalspieler, Olympia- und WM-Teilnehmer, auch die Neuverpflichtungen für die neue Saison werden mit von der Partie sein. Organisator Dirk Rößger verspricht Wasserball vom Feinsten. "Wir hoffen, dass wir mit diesen Superstars das sportinteressierte Publikum begeistern und zum Abschluss nach Godshorn locken können", sagt Rößger. Der Eintritt ist frei; der Reinerlös der Veranstaltung geht an ein Projekt von "Terre des hommes".