Solarjet kommt am 23. März in die FeG nach Kaltenweide

Langenhagen (ok). Sie waren im Oktober schon mal da und kommen am 23. März wieder: Solarjet spielen in der FeG Kaltenweide. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr, Eintritt ist frei. Solarjet steht für Songs mit Tiefgang, direkt aus dem Leben, für Lieder über das Verlieren und Wiederfinden. Die Band kann mehrere Top-40-Chart-Platzierungen vorweisen, stand schon oft im gesamten deutschsprachigen Raum auf der Bühne. Eine Band zum Anfassen eben.