Eine große Bandbreite

Frühjahrskonzert der Musikschule am 26. März um 17 Uhr

Langenhagen (ok). Mehr als 100 Beteiligte sind beim Frühjahrskonzert der Musikschule am Sonntag, 26. März, ab 17 Uhr dabei und liefern ein sehr abwechslungsreiches Programm ab. „Das Konzert beweist die große Bandbreite des Musikangebotes“, sagt Musikschullehrer Stefan Polzer. Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Die Percussionklasse der Robert-Koch-Realschule, die mit der Musikschule kooperiert, tritt auf, genauso wie das große Blechblasensemble und das große Blockflötenensemble. Die Besucher können sich auf ein Marimba-, ein Klavier-Solo sowie ein Querflöten- und Geigensolo, jeweils mit Klavierbegleitung freuen. Zu hören gibt es auch eine Blockflöte mit einem Cembalo, ein Gitarren-Duo und zum Abschluss eine BigBand mit Rock- und Soulmusik. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich an dem Tag für die Musikschulfreizeit auf Föhr anzumelden, die vom 23. Juni bis zum 3. Juli läuft. Restplätze sind noch vorhanden; eine Anmeldung ist auch unter www.musikschulfreizeit.com möglich. Übrigens: Der Eintritt ist wie immer frei.