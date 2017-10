Eine tolle Quote von 66,2 Prozent

Grundschule Krähenwinkel bei Sportabzeichen in der Region vorn

Krähenwinkel. Jetzt fand die diesjährige Verleihung des Sportabzeichen der Grundschülerinnen und -schüler Krähenwinkels statt. Die Veranstaltung im DGH Krähenwinkels war sehr gut besucht, und Hans-Joachim Ferle führte gekonnt als Moderator und Organisator durch den rundum gelungenen Abend. In diesem Jahr erreichten mit Hilfe und Unterstützung der engagierten pädagogischen Mitarbeiterinnen Caro Kurzich und Anke Assassi 110 Kinder von 166 Schülern insgesamt ein Sportabzeichen. Sowohl Bürgermeister Mirko Heuer als auch Ortsbürgermeister Andreas Hartfiel ließen sich dieses erfreuliche Ereignis nicht entgehen und wollten persönlich den erfolgreichen Kinder ihre Glückwünsche und Hans-Joachim Ferle ihren Dank überbringen. Mit diesem tollen Ergebnis von 66,2 Prozent belegt die Grundschule Krähenwinkel in Niedersachen eine der vorderen Ränge und erzielte in der Region Hannover sogar das beste Ergebnis. Bis jetzt, denn die endgültige Auswertung findet erst im Februar statt. Also heißt es noch etwas Daumen drücken.