Eine Welt der totalen Überwachung

Theater für Niedersachsen kommt am Mittwoch, 15. April, nach Langenhagen

Langenhagen. Das Theater für Niedersachsen gastiert mit „1984“ nach dem Roman von George Orwell am Mittwoch, 15. November 2017, um 20 Uhr im Theatersaal Langenhagen. Die Bühnenfassung entstand in der Regie von Reiner Müller und im Bühnen- und Kostümbild von Eva Humburg.Orwell schrieb seinen dystopischen Roman „1984“ vor dem Hintergrund des Spanischen Bürgerkriegs, beeinflusst vom Zweiten Weltkrieg und den totalitären Regimen in Europa. Doch die Visionen, die er in dem 1948 entstandenen Roman schildert, sind in Zeiten, in denen es Gesichtserkennungssysteme auf Bahnhöfen und in Mobiltelefonen gibt, in denen immer häufiger von „fake news“ oder „alternativen Fakten“ gesprochen wird, politischer und aktueller denn je. Diese Aktualität zeigen Regisseur Reiner Müller und Ausstatterin und Videokünstlerin Eva Humburg in ihrer Inszenierung, die am Mittwoch, 15. November 2017, um 20 Uhr im Theatersaal in Langenhagen zu sehen ist.Winston Smith (gespielt von Moritz Nikolaus Koch) arbeitet im Ministerium für Wahrheit in Ozeanien. Zu seinen täglichen Aufgaben gehört das Löschen und Verändern der Zeit- und Weltgeschichte. Er schreibt die Vergangenheit im Sinne der Parteilinie neu. In diesem totalitären System, das von „Big Brother“ regiert wird, haben die Bürger sich daran gewöhnt, selbst die widersprüchlichsten Lügen der Propaganda zu glauben und akzeptieren eine Realität, auf die sie keinerlei Einfluss mehr haben. Doch Winston will sich der Weltsicht der Partei nicht beugen. Er führt heimlich Tagebuch über seine verbotenen Gedanken und Gefühle. Unerschütterlich hält er an seinem Glauben an eine bessere Gesellschaft fest. Als er Julia (Katharina Wilberg) kennenlernt und sich in sie verliebt, beginnt er gegen das System zu rebellieren. Doch da sind beide bereits in die Schusslinie der Partei geraten.Karten für „1984“ im Theatersaal Langenhagen kosten elf bis 28 Euro und sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen wie der HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL erhältlich. Die Einführung in das Stück beginnt um 19:30 Uhr.