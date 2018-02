Einheitlich unterwegs

Dienstbekleidung für Verkehrsaußendienst auf den Weg gebracht

Langenhagen. Alle fünf Stadtbeschäftigte im Verkehrsaußendienst sowie die zwei Park-Ranger haben seit Donnerstag eine einheitliche Berufsbekleidung. Jeweils ein Winterparka, eine Fleece- und eine Strickjacke sowie eine Cargo-Hose gehören zu der Grundausstattung, welche die Mitarbeiter der Abteilung „Sicherheit, Ordnung, Umwelt“ für die Wintermonate erhalten haben. „Einige der Kollegen hatten ihre Uniformen früher bekommen und sie auch gleich im Dienst getragen“, berichtet Abteilungsleiter Boris Ehrhardt. Mit dem Ergebnis: „Die Resonanz war durchweg positiv“, erzählen Anja Hermann und Thomas Wolf.Bislang gab es für die Berufskleidung der Verkehrsaußendienstler einzig die Vorgabe: dunkelblau. Welche Form Jacken oder Hosen hatten, entschied jeder selbst. „Diesen Stilmix haben wir mit der neuen Uniform abgeschafft“, so Bürgermeister Mirko Heuer. „Dank einheitlichen Erscheinungsbildes, Stadtlogo etwa auf den Ärmeln und des Schriftzuges Stadt Langenhagen kann künftig jeder gut sehen: Dieses ist ein Mitarbeiter des Ordnungsamts.“Das gilt auch bei den Park-Rangern Dennis Dolz und Markus Villwock. Sie unterstützen momentan die Kollegen im Verkehrsaußendienst. Sobald die Temperaturen wärmer und wieder mehr Menschen Zeit in Langenhagens Grünflächen verbringen werden, sind sie hauptsächlich in den Parks im Dienst. Dafür erhielten beide zusätzlich eine Taschenlampe, ein kleines Erste-Hilfe-Päckchen sowie Handschuhe. „Vorrangig sehen wir als Ansprechpartner – auch für den Fall, dass jemand Hilfe benötigen sollte“, so Dolz und Villwock. Damit sie im Zweifelsfall auch durchgreifen können, umfasst die Ausstattung unter anderem Handfesseln. „Was im Einzelnen für den Einsatz der Park-Ranger sinnvoll sein könnte, darüber haben wir uns vorab mit der Polizei Langenhagen abgestimmt“, berichtet Ehrhardt.Als nächstes folgt die Grundausstattung für den Sommer. In die komplette Uniform und damit in das einheitliche Erscheinungsbild der im Außendienst tätigen Ordnungsamt-Mitarbeiter investiert die Stadt einen mittleren vierstelligen Betrag.