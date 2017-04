TSV Godshorn sucht neue Spieler

"Wir wollen uns wieder breiter aufstellen und unsere Jahrgänge 2010 und 2011 weiter aufstocken", so Jugendleiter Bernd Wallukat.Wer also Interesse hat ein Teil der großen "TSV-Familie" zu werden, hat nun wieder die Möglichkeit sich auf der Homepage des TSV Godshorn mit einem Formular für ein Probetraining zu bewerben. Weiterhin wird in Kürze auch zu einem "Schnuppertraining" für den Jahrgang 2012 eingeladen.