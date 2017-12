Einpackservice und musikalische Aktionen

Angebote im CCL bis Weihnachten

Langenhagen. Geschenke-Einpackservice und Gutscheinverkauf (im Erdgeschoss hinter dem Brunnen) im CCL noh bis Sonnabend, 23. Dezember, vomn 9.30 bis 20 Uhr. Profis verpacken kunstvoll, mit schönem Geschenkpapier, Bändern und Schleifen.Die Besucher finden den Geschenke-Einpackservice im Erdgeschoss am Brunnen.Der Einpackservice ist kostenlos. Spenden gehen an die Aktion Sonnenstrahl*.An Aktionsfläche hinter dem Brunnen können Interessierte übrigens auch Centergutscheine erwerben. Wie arbeitet Aktion Sonnenstrahl? „Aktion Sonnenstrahl“ ist ein gemeinnütziger Verein in Hannover, der seit zehn Jahren Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien umfassend hilft – bei der Bewältigung ihrer aktuellen, schwierigen Lebenssituation und der Realisierung von Chancen auf eine bessere Zukunft. „Voller Bauch studiert nicht gern“, heißt es in einem Sprichwort. Mit einem leeren Bauch, kann man aber erst recht nicht denken und sich auf den Unterricht konzentrieren. Allerdings ist es immer noch so, dass viele Schülerinnen und Schüler ohne Frühstück in die Schule kommen und zu Hause nach dem Unterricht kein warmes Mittagessen auf sie wartet. „Aktion Sonnenstrahl“ bietet daher in Hannover und in der Region Mittagsverpflegung für diese Schülerinnen und Schüler an. Um die Schülerinnen und Schüler umfassend in ihrem oft schwierigen Schulalltag zu unterstützen, werden außerdem Hilfe bei den Hausaufgaben und Möglichkeiten für sinnvolle Freizeitgestaltung angeboten. „Aktion Sonnenstrahl“ ist als gemeinnütziger Verein sowohl auf Geld- und Sachspenden, als auch den Einsatz von freiwilligen Helfern angewiesen. In den vergangenen zehn Jahren wurden mehr als eine Million Essen ausgegeben. Diese Leistungen konnten nur erbracht werden, weil dem Verein viele freiwillige Helfer zur Seite stehen, die täglich Lebensmittel von Discountern einsammeln, Essen ausgeben, Essenlieferungen an die Stationen übernehmen und vieles mehr.Weitere Termine am Sonnabend, 23. Dezember: 14 bis 15 Uhr A-cappella-Chor aus Langenhagen, (im Erdgeschoss am Obststand und am Rondell im Obergeschoss) 15:30–17:30 UhrClasen-Singers“am Piano (Rondell im Obergeschoss).