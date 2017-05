Elf verschiedene Punkte mit attraktivem Programm

Achte Fahrradkultour startet am Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr

Langenhagen (ok). Es geht zum achten Mal durch Langenhagen und seine Ortschaften. Die Fahrradkultour startet am Sonntag, 21. Mai, um 11 Uhr an insgesamt elf verschiedenen Punkten mit einem attraktiven Programm, das im Rathaus und auch in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL ausliegt. Wer sich über die für ihn ideale Streckenführung informieren möchte, sollte am Sonntagmorgen zwischen 11 und 12.30 Uhr zum Infostand auf dem Marktplatz kommen, Gabriele Spier und Ulrike Jagau geben gern Auskunft. Im Norden geht es beim Mühlenfest an der Bockwindmühle rund. Beim Städte- und Partnerschaftskomitee lockt der Back-Spargel. Richtig kulturell geht es auf dem Kulturhof Jagau an der Walsroder Straße zu. Stadtheimatpfleger Hans-Jürgen Jagau referiert unter anderem über das alte Langenhagen als Hagen-Hufendorf und den früheren Raseneisensteinabbau. Außerdem präsentieren sich die Fahrrad-Doktoren der Pestalozzischule. Auch der Bahnhof Pferdemarkt öffnet in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr seine Pforten; der Integrationsbeirat stellt sich am „Würfel“ an der Stadtparkallee vor. Auch mit von der Partie: Die Ortsfeuerwehr Langenhagen bietet ein buntes Programm mit Schlauchkegeln und Löschen mit Kübelspritze an. Um mexikanische Totenbräuche geht es beim Hospizverein an der Walsroder Straße. Im Quartierstreff läuft die Fahrkultour parallel mit dem Frühlingsfest. Angesagt ist unter anderem ein Rollator-Rennen; außerdem tritt der Chor Störte-Bäcker auf. Die Station Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ steht ganz unter dem Gesichtspunkt „500 Jahre Reformation“. Und auch mit dabei: Haster Gebäudereinigung an der Nürnberger Straße in Zusammenarbeit mit dem Treckerclub Engelbostel. Beim Niedersächsischen Jagdklub kann mit Bogen, Laser und Luftpunktgewehr geschossen werden.Wer Lust hat, kann die gesamte Rundtour mit seinem Drahtesel in Angriff nehmen. Oder mit etwas Glück sogar mit einem von vier E-Bikes, die Stefan Hecht von der Firma Boxenstop als Leihgabe zur Verfügung stellt. Einfach am Sonnabend, 13. Mai, zwischen 10 und 11 Uhr unter der Telefonnummer (0511) 73 80 51.