Elfjähriger holt zum fünften Mal Gold

48 Schüler abolvieren Sportabzeichen an der Grundschule Krähenwinkel

Krähenwinkel (ok). Das ist wirklich eine reife Leistung: Der elfjährige Gymnasiast Aaron Müller-Matheis – im vergangenen Schuljahr noch Grundschüler in Krähenwinkel – hat jetzt zum fünften Mal in Folge das Sportabzeichen in Gold absolviert. Zusammen mit 47 Mitschülerinnen und Mitschülern in Krähenwinkel hat er die Bedingungen in vier Disziplinen erfüllt. Etwa ein Drittel aller Schüler an der Grundschule. Organisiert haben die Abnahme die pädagogische Mitarbeiterin Anke Assassi und Prüfer Hans-Joachim Ferle vom TSV KK. Bereits zum dritten Mal übrigens.Die Namen der Absolventen: Lilien Al-Rawi; 1. Silber (S);, Mika Anders, 3. Gold (G), Colin Bajo Assassi 3. G, Orlando Bilau 1. G, Kevin Bismayer 2. S, Finn Brüggemann 1. S, Katharina Bruch 1. Bronze (B), Rudolf Dering 1. B, Fabienna Drieling 1. G, Luis Ferreira Da Silva 2. G, Christina Friedrich 1. S, Luca Friedrich 1. B, Noah Elias Fuchs 1. G, Jannik Fuhrmann 2. S, Konstantin Funke 1. S, Ben Hennecke 3. G, Luis Hermann 1. S, Nuca Holzhausen 2. S, Tjorge Mertin Jasper 1. S, Jonas Karch 1. G, Luna Klostermann 1. S, Till Kulei 1. G, Luca Kurzich 2. S, Wen-Lung Laake 2. B, Alina Lange 1. G, Joyce Meyer 2. B, Aaron Müller-Matheis 5. G, Nicolas Pardo Cordes 1. S, Joris Parthier 1. S, Antonie Patjens 2. S, Connor Piegsa 1. B, Lorenz Rädisch 2. S, Louisa Reyer 1. S, Kim, Runkehl 1. S, Joel Schmidt 2. S, Tim Schulze 2. B, Nick Seegers 2. G, Leon Senn 1. S, Luana Sensing 1. G, Adrian Shalaj 2. G, Luca Sostmann 1. S, Jason Julien Straub 1. S, Klara-Friedrike Vollmer 1. B, Luisa Marie Vollmer 1. B, Chayenne Warrener 1. B, Maya Weik 1. B, Charlotte von Wick 1. B, Arystian Zipper 1. S.