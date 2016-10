Empfang für Franz Bober

Führung in der Paracelsus-Klinik

Langenhagen. Die Paracelsus-Klinik hat seit Anfang Oktober mit Franz Bober einen neuen Verwaltungsdirektor. Der vorherige Verwaltungsdirektor wechselte in eine andere Paracelsus-Klinik. Zusammen mit dem ärztlichen Direktor Dr. Michael Neubauer und dem Pflegedirektor Nils Dettmann komplettiert Franz Bober nun wieder die Krankenhausleitung. Der 31-jährige gebürtige Berliner studierte Betriebswirtschaft und hat einen Master in Gesundheitsökonomie. Vor seinem Antritt in Langenhagen war er mehrere Jahre in der kaufmännischen Leitung des Ambulanzzentrums am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg tätig. Bei einem Empfang begrüßten die Mitarbeiter der Klinik am Silbersee ihren neuen Chef persönlich und hießen ihn Willkommen.