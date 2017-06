Engel für den Hospizverein

Spende von Daniela Lichterfeld kommt an

Langenhagen. Kleine Tonengel, liebevoll mit Gesichtern kreiert, so wie man sich Engel eben vorstellt aber auch moderne, abstrakt gestaltete Engelfiguren.Bei Daniela Lichterfeld ist beides möglich. Seit Jahren töpfert sie zusammen mit Carola Sämann. So sind auch diese entzückenden Engel entstanden, die jetzt ihre Reise in das Hospizbüro angetreten haben. Zum 25-jährigen Jubiläum spendete Daniela Lichterfeld dem Hospizverein Langenhagen eine Kollektion ihrer selbstgefertigten Engelfiguren, die der Vereinsvorsitzende Frank Sporleder sehr gerne entgegennahm.