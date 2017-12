Strahlender Weihnachtsbaum auf dem Stadl-Paura-Platz

Krähenwinkel. Auch in der diesjährigen Weihnachtszeit erstrahlt wieder ein Weihnachtsbaum in Krähenwinkel. Familie Franz wurde der schöne Baum auf Ihrem Grundstück zu groß, und so boten sie ihn als Weihnachtsbaum für den Stadl-Paura-Platz an. Groß war er wirklich und schwer, und konnte am Ende nur mit Hilfe eines Kranes aufgestellt werden. Diese Unterstützung kam kurzfristig von Stephan Schwindt, Inhaber der Hannoverschen Zimmerei.