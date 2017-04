Osterhase läuft am 15. April im CCL

Langenhagen. Wer nicht an den Osterhasen glaubt, wird im CCL eines Besseren belehrt: Er ist wieder da! Am Ostersonnabend, 15. April, läuft er im CCL hier und da herum und wird stehen bleiben, wenn Kinder sich freuen. Dann zeigt er auch sein Körbchen vor, in dem für die kleinen CCL-Besucher Osterüberraschungen zu finden sind. Von 13 bis 19 Uhr ist im CCL Häschenzeit!