Niedliches Plüschtier am CCL gefunden

Langenhagen (ok). Wem gehört dieses niedliche Plüschtier? Eine treue ECHO-Leserin hat es direkt am CCL gegenüber dem Parkplatz gefunden. In der Redaktion hat sich der possierliche Wegbegleiter ausführlich umgesehen; es hat ihm auch gut gefallen. Jetzt möchte er aber gern wieder nach Hause und freut sich, wenn er zu den Geschäftszeiten beim ECHO im CCL abgeholt würde.