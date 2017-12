Erinnerung an die gute Seele

Gesteck für Gunda Schmedewitz am Godshorner Bad

Godshorn (ok). Sie war quasi eine Institution im Godshorner Bad, sollte auch in der "Wasserwelt". Unvermittelt wurde Gunda Schmedewitz aus dem Leben gerissen. Der Godshorner Ulfert Hinz hatte eine Gedenkstunde in einer Bäckerei initiiert, bei der auch eine Sammeldose rumgegangen ist. Vom Betrag, der nach dem Verzehr übrig geblieben ist, haben die Teilnehmer ein Gesteck anfertigen lassen. Das hängt jetzt an ihrer altern Arbeitsstätte und soll immer an die gute Seele Gunda Schmedewitz erinnern.