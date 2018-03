Ernst Müller spielt Frühlingsmelodien

Vorverkauf zum 15. Sonntagskonzert in Langenhagen läuft

Langenhagen. Die AWO Region Hannover lädt für Donnerstag, 15. April, zum 15. Sonntagskonzert in das Langenhagener Forum ein. Um 16 Uhr spielt das Hausorchester des Prinzen von Hannover unter der Leitung von Ernst Müller Frühlingsmelodien. Als musikalische Gäste sind Charly Neumann (Violine) und der Akkordeon-Club Langenhagen unter der Leitung von Nemanja Lukic dabei. Das Konzert findet im Forum an der Schützenstraße 10. Beginn: 16 Uhr Der Eintrittspreis beträgt 18 Euro mit Kaffee und Kuchen oder zehn Euro nur für das Konzert. Karten sind erhältlich beim Langenhagener ECHO und bei der Geschäftsstelle der AWO Region Hannover, Telefon (0511) 81 14-356. Der Erlös geht an die AWO Stiftung „Soziale Zukunft“. Mit dem Geld werden bildungsbenachteiligte Kinder in Langenhagen unterstützt.