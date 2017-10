Eröffnung und erster Sprung

Wasserwelt Langenhagen geht an den Start

Langenhagen. Am Sonnabend, 14. Oktober, können alle Interessierten bei einem Tag der offenen Tür einen ersten Blick in das neue Erlebnisbad Wasserwelt Langenhagen werfen. Die Eröffnung und der erste Sprung ins Wasser finden am Montag, 16. Oktober, statt.Bereits ab dem 14. Oktober, Betriebsbeginn, bedient die regiobus-Linie 650 direkt das neue Erlebnisbad. Zwischen den Haltestellen Langenhagen/Stadtwaldweg und Langenhagen/Pferderennbahn kann ab oben genanntem Datum die neue Haltestelle Langenhagen/Wasserwelt genutzt werden, um bequem zum Erlebnisbad und wieder zurück zu gelangen. Mehr Infos – auch zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen – finden Interessierte unter www.wasserwelt-langenhagen.de.