Es gab auch wieder Fischbrötchen

Fünftes Serenadenkonzert mit dem Blasorchester in der Reithalle Mitschke

Schulenburg (dl). Auch wenn sowohl die Musiker als auch die Gäste nicht müde wurden, das besondere Flair des Serenadenkonzerts in der Reithalle mit dem Langenhagener Blasorchester hervorzuheben, so wurden doch diesmal auch kritische Stimmen laut. Wer nur wegen der Musik gekommen war, musste auf jeden Fall vorne sitzen, denn gegen das Hintergrundgeräusch rund um den Bierwagen konnte sich das Blasorchester lautstärkemäßig allenfalls bei den lauteren Stücken und Mitklatsch-Polkas wie „Rosamunde“ und ähnlichem durchsetzen. Dabei lohnte es sich durchaus, zuzuhören, denn nur so ließen sich beispielsweise die überaus subtilen Besonderheiten der Kompositionen eines Ennio Morricone wahrnehmen. Ganz zu schweigen von den solistischen Leistungen innerhalb des Orchesters. Morricone schrieb die berühmten Soundtracks zu zwei Klassikern des Italo-Western wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ und „Zwei glorreiche Halunken“. Der Beginn des Konzerts verzögerte sich zunächst etwas, denn der Dirigent fehlte noch. Harald Sandmann, der musikalische Leiter des Orchesters, stand nicht nur auf der Autobahn im Stau, sondern sein Wagen hatte zu allem Überfluss auch noch eine Panne. Doppeltes Pech also. Wenigstens war ein Dirigentenstab zur Hand, und so übernahm die Flötistin Kathrin Völz kurzentschlossen die Orchesterleitung. Nach einigen, den Umständen geschuldeten Umstellungen im Programm konnte es dann losgehen. Bis kurz vor Schluss musste sie an dem für sie ungewohnten Arbeitsplatz ausharren, bis es Harald Sandmann dann doch noch zum Konzert schaffte, um rechtzeitig für das Finale „sein“ Pult zu übernehmen. Er tat dies auf eindrucksvolle Weise mit dem „Florentiner Marsch“ als einem furiosen Beispiel symphonischer Blasmusik. Das Serenadenkonzert endete schließlich, wie es immer endet, mit dem Niedersachsen-Lied, vom Publikum wie in jedem Jahr voller Inbrunst mitgesungen. Für Thorsten Seibert, seit 15 Jahren Mitglied des Orchesters als Musiker und zeitweiligem Geschäftsführer des Blasorchesters, endete damit gleichzeitig eine Ära. Für ihn war es nicht nur das letzte Konzert mit „seinem“ Blasorchester, sondern sein letztes Konzert überhaupt. Er beendete mit diesem Abend auch, wie er sagte, „seine Karriere als Musiker“. Nicht aber, ohne vorher noch einmal sein besonderes Xylophon-Solo mit dem Titel „Zirkus Renz“ zu präsentieren. Sehr zur Freude des Publikums. Die weiteste Anreise hattewohl das Ehepaar Scheer aus dem Kyffhäuserkreis im nördlichen Thüringen. Astrid und Ralf Scheer kommen, wie sie sagen, seit Jahren zum Serenadenkonzert nach Schulenburg.Das Blasorchester wird das nächste Mal anlässlich des Großkonzerts der AWO am 18. November um 16 Uhr im großen Sendesaal des NDR am Maschsee zu hören sein.