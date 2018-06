Engelbosteler Schüler treffen sich nach 66 Jahren wieder

Englebostel. Die ehemaligen Schüler von Engelbostel trafen sich 66 Jahre nach der Schulentlassung in der schönen Bergschänke in Northen am Benther Berg. Es gab wieder viel zu erzählen, und für alle Beteiligten war es ein schönes Wiedersehen. Im nächsten Jahr geht es an den Springhorstsee.