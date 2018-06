Es leben die Majestäten 2018

Der Schützenverein Godshorn hat wieder Könige

Godshorn. Unter der Leitung des ersten Vorsitzenden, Dittmar Brockmann und dem Schießsportleiter für internes Schießen, unterstützt von einem Auswerteteam, ermittelte der Schützen-verein Godshorn zum Volks- und Schützenfest 2018 die Schützen- und Volksmajestäten. Schützenkönig ist Heinz Mahlberg gefolgt von Dittmar Brockmann, Sebastian Brockmann und Kurt Geveke. Aline Philippeit ist Schützenkönigin und verwies Elke Lieske auf den zweiten Platz, Erika Temme auf den dritten und Ilse-Marie Brockmann auf den vierten Platz.Als König der Könige (Euscher-Kette) lässt sich Kurt Geveke feiern, vor Sebastian Brockmann, Dittmar Brockmann und Walter Nordmeyer. Königin der Königinnen (Echo-Kette) ist Pia Palluch vor Arsenia de Andres, Ingrid Fleisch und Elke Oppermann. Für den Seniorenkönig (Holzrichter-Kette) wird ein 254 Teiler gefordert. In diesem Jahr zielte Anneli Boy mit einem 242,2 Teiler am nächsten, gefolgt von Helga Weidner, Christel Nordmeyer und Reinhard Teuber. Den Jubiläumspokal erkämpfte sich Erika Temme vor Heinz-Hermann Rathmann, Hannelore Burkhard und Bernd Lieske.Godshorn hat auch wieder einen Volkskönig. Geschafft hat es in diesem Jahr Oliver Tuntke vor Udo Burkhard und Reinhard Schindler. Dem Volkskönig zur Seite steht die Volkskönigin Tanja Heine gefolgt von Christina Philippeit und Ute Biehlmann-Sprung. Die Volksjugendkönigin heißt Janina Schlicht und verwies Nele Tuntke auf den zweiten und Kira Brökelmann auf den dritten Platz. Die Schüler-Volkskönigin heißt Amy Heine gefolgt von Paul Schlicht, Chayenne Siebrecht und Anton Zander.Über die Wanderscheibe freute sich Udo Burkhard. Christina Philippeit und Oliver Tuntke folgten. Kettenträger 2018 sind: Elke Lieske Gemeindekette (Bestteiler); Bernd Lieske Albert-Fichte-Kette (80 Teiler); Ingrid Fleisch Feuerwehrkette (112 Teiler).Die Meisterscheibe (30 Ring und Teiler) bekommt Pia Palluch. Auch der Wanderadler (Guido-Dresen-Pokal) wird in diesem Jahr bei Pia Palluch stehen.Seit 2015 wird wieder der „Kater-König“ ausgeschossen. In diesem Jahr musste der Teiler so ausfallen, wie das Geburtstagsdatum von Königin Elisabeth (21. April). Mit einem 214,6 Teiler ist Bernd Lieske der Katerkönig.Volkskönige und Kettenträger werden am Kommersabend, Freitag, 15. Juni, geehrt. Auch die Meisterscheibe und die Pokale werden an diesem Abend überreicht. Am Sonnabend,16. Juni, findet wieder der Schützenumzug statt und Königin und König erhalten ihre Schützenscheiben.