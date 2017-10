Es steht viel auf dem Spiel

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist zu Gast bei der VHS Langenhagen

Langenhagen. Die Volkshochschule Langenhagen setzt ihre prominent besetzten Vortragsreihen vor. Am Donnerstag, 26. Oktober, ist Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zu Gast im Ratssaal. Die ehemalige Bundesjustizministerin liest aus ihrem Buch „Haltung ist Stärke – Was auf dem Spiel steht“ vor.Die Buchlesung beginnt um 19 Uhr. Anschließend steht die 66-Jährige für eine Diskussion mit den Teilnehmern zur Verfügung. Die VHS hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach Personen zu Veranstaltungen zu Gast, die in ihren politischen Karrieren hohe Ämter bekleidet haben. So war vor einem halben Jahr die ehemalige Bundesfamilienministerin Renate Schmidt zu Gast, auch Heiner Geißler, Henning Scherf und Kurt Biedenkopf waren der Einladung der VHS schon gefolgt.Den Abend mit Leutheusser-Schnarrenberger richtet die VHS aus, Kooperationspartner ist außer der Buchhandlung Böhnert die Friedrich-Naumann-Stiftung. Die Stiftung, in dessen Vorstand Leutheusser-Schnarrenberger sitzt, stellt auch die Moderation. „Wir freuen uns, dass wir mit diesem Abend unser Angebot der politischen Bildung aufrecht erhalten können“, sagt Annette von Stieglitz. Die Leiterin der VHS verspricht sich einen spannenden Vortrag, weil sie weiß, „dass es um sehr aktuelle Themen geht“. Beispielsweise spricht Leutheusser-Schnarrenberger auch die Diskussionen über härte Strafen an. Ihr Standpunkt: Eine Verschärfung des Strafrechts macht keinen Sinn, wenn die vorhandenen Strafmaße nicht richtig angewandt werden.Wer an der Lesung mit Sabine Leutheusser-Schnarrenberger teilnehmen möchte, kann sich Karten im Vorverkauf bei der Buchhandlung Böhnert im CCL oder direkt bei der VHS sichern. Die Tickets kosten neun Euro – auch an der Abendkasse.Der Besuch der ehemaligen Bundesjustizministerin ist der Auftakt zu zahlreichen spannenden Veranstaltungen bei der Volkshochschule Langenhagen. Am Mittwoch, 1. November, beginnt um 18 Uhr im VHS-Treffpunkt an der Konrad-Adenauer-Straße die Vernissage zur Kunstausstellung „Automobile und Autoschrott“. Mit Fritjof Vogt ist der Künstler selbst anwesend. Die Ausstellung selbst ist dann vom 2. November bis 14. Februar im Treffpunkt zu sehen.An drei November-Dienstagen stehen in Zusammenarbeit mit der katholischen Pfarrgemeinde Liebfrauen mit Zwölf Apostel die Themen Freiheit, Verantwortung und Demokratie im Mittelpunkt. Am 7. November spricht Prof. Christine Morgenroth im VHS-Treffpunkt über die Bedeutung des gesellschaftlichen Engagements, am 14. November steht im Pfarrheim der Liebfrauenkirche zusammen mit der neugegründeten Landeszentrale für politische Bildung eine Präsentation des Projektteams „Erstwähler“ auf dem Programm. „Untergraben Fake News die Demokratie ?“ lautet am 21. November das Thema im Gemeindesaal der Zwölf-Apostel-Kirche mit dem Kommunikationswissenschaftler Helmut Scherer. Alle drei Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr, die Teilnahmen sind kostenlos.