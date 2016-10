Fährtensuche und Schutzdienst

Stadtmeistertitel der Gebrauchshunde wird vergeben

Engelbostel. Auf der Anlage vom Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) – Ortsgruppe Hannover Engelbostel findet am Sonnabend, 22., und Sonntag, 23. Oktober, die 60. ARG Stadtmeisterschaft ( Sporthund Cup) der Gebrauchshunde statt. Gemeldet hat ein Starterfeld aus ganz Norddeutschland. Es gibt Hunde zu sehen, die zum Teil bereits auf Deutschen Meisterschaften erfolgreich vorgestellt wurden. Alle 36 gemeldeten Hunde werden an zwei Tagen ihr Können in den Abteilungen Fährtensuche, Unterordnung und Schutzdienst unter Beweis stellen. Beginn ist am Sonnabend ab 10 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr, auf dem Vereinsgelände im Köllingsmoor 1 in Engelbostel. Interessierte Zuschauer sind herzlich willkommen, um Gebrauchshundsport auf hohem Niveau zu bestaunen. Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt, Aussteller und Infostände rund um den Hund bieten allen Besuchern ein interessantes Wochenende.