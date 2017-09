Fahrbahnsanierung abgeschlossen

Schwabenstraße wird zum 28. September wieder komplett freigegeben

Godshorn. Im Gewerbegebiet Godshorn gelten ab Donnerstag, 28. September, wieder die gewohnten Wegeverbindungen. Die Fahrbahnsanierung der Schwabenstraße ist erfolgreich abgeschlossen; der Abschnitt zwischen Bayern- und Münchner Straße kann zum geplanten Termin freigegeben werden.Die Stadt Langenhagen hatte am 21. August damit begonnen, zunächst die Fahrbahndecke der Hessenstraße in dem Abschnitt Bayern- und Münchener Straße zu sanieren. Am 7. September wechselte die Baustelle in die Schwabenstraße. Im Zuge der etwa sechswöchigen Arbeiten wurden zudem die Fahrbahndecken in den Kreuzungsbereichen Europaallee beziehungsweise Frankenring saniert.Geplanter Fertigstellungstermin für die Sanierung der mehr als 10.000 Quadratmeter großen Gesamtfläche war der 28. September. Ebenfalls im Plan liegen die Kosten mit etwa 33.000 Euro.