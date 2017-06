Familiengottesdienst in der Martinskirche

Verabschiedung der Schulis und der KU4-Kinder

Engelbostel/Schulenburg. Nach den Sommerferien werden die Schulis aus der Martinskita eingeschult, und die KU4-Konfirmanden werden die Grundschule dann verlassen haben. Am Sonntag, 11. Juni, um 10 Uhr wird die Martins¬kirchen¬gemeinde darum die Kinder in einem Familiengottesdienst mit Kindersegnung verabschieden. Pastor Rainer Müller-Jödicke spielt mit der Gottesdienstgemeinde dann ein Mitmachtheater. Dabei werden die Kita-Kinder in die Rolle der Jünger schlüpfen, wenn Petrus das Pfingstwunder erklärt.