Zeugen werden wegen Jagdwilderei gesucht

Langenhagen (ok). Übeltäter haben am Mittwoch zwischen 15 und 16 Uhr an der Grenzheide in einem Wäldchen am Waldsee eine Fangschlinge ausgelegt, vermutlich um damit Wild zu fangen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15 in Verbindung zu setzen. Somit besteht der Verdacht der Jagdwilderei.