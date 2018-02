Fassade und Fenster in Schuss gebracht

Familie nutzt Fördermittel für Haussanierung

Langenhagen. ​Im Sanierungsgebiet „Soziale Stadt – Wiesenau“ können Privatpersonen derzeit Fördermittel für die Sanierung ihrer Gebäude beantragen. Nun ist das erste private Vorhaben abgeschlossen. Familie Nimmich freut sich über die Fertigstellung der Arbeiten an ihrem Haus im Sonnenweg.Die Fassade des Mehrfamilienhauses leuchtet strahlend gelb und das Garagentor hat einen neuen roten Anstrich erhalten. „Vor einem Jahr sind wir zur Messe nach Hannover gefahren und haben bei Handwerkern Ideen für eine Sanierung gesammelt“, erzählt Marianne Nimmich. „Danach haben wir uns bei verschiedenen Veranstaltungen über Förderungen informiert.“ In dem 1936 erbauten Haus, das seitdem im Familienbesitz ist, wurden in den letzten 40 Jahren nur kleinere Sanierungsmaßnahmen getätigt. „Wir hatten gewisse Maßnahmen vor, aber die finanzielle Förderung war nochmal ein wichtiger Motor, um die Investitionen in Gang zu bringen“, sagt Wolfgang Nimmich.Insgesamt 30 Prozent der förderfähigen Kosten hat das Ehepaar für die Sanierung der Fassade und den Einsatz neuer Fenster erhalten. Vorausgegangen war eine kostenlose Energieberatung, die im Rahmen des Förderprogramms „Energetische Sanierung“ erfolgte. Gemeinsam mit Stadtplanerin Christine Söhlke erörterten sie die Möglichkeiten einer förderfähigen Modernisierung. „Die Ideen sind durch die Gespräche gewachsen und haben sich auch verändert“, berichtet Söhlke.Doch nicht nur die Außenfassade hat das Ehepaar Nimmich sanieren lassen. Noch immer arbeiten die Handwerker im Inneren des Hauses. In allen Räumen wurde mindestens neu tapeziert und der Fußboden ausgetauscht. „Die Arbeiten haben wir privat finanziert“, sagt Wolfgang Nimmich. Es sei ein großer Aufwand gewesen. „Aber es macht Spaß zu sehen, wie alles neu entsteht“, sagt seine Frau. „Und unsere Nachbarn sprechen uns immer wieder an, wie schön das Haus geworden ist.“Neben Familie Nimmich haben bislang mehr als 30 Eigentümer einer Wiesenauer Immobilie eine Beratung in Anspruch genommen. „Wir haben mit einigen Eigentümern auch bereits Modernisierungsverträge abgeschlossen“, berichtet Söhlke. Im Sanierungsgebiet „Soziale Stadt – Wiesenau“ werden Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden sowie Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes mit Städtebaufördermitteln je zu einem Drittel von Bund, Land und Kommune der förderfähigen Kosten bezuschusst.Weitere Informationen über das Sanierungsgebiet „Soziale Stadt – Wiesenau“ erhalten interessierte Eigentümer auf der Internetseite der Stadt unter www.langenhagen.de, Menü Sanierungsgebiete, Sanierungsgebiet Wiesenau, Förderung.