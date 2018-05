Müllhalde in Godshorn

Godshorn (ok). Der Containerstandort am früheren Godshorner Schwimmbad an der Berliner Allee ist in der vergangenen Woche zur Müllhalde mutiert. Inzwischen ist alles von der Kommune abtransportiert und entsorgt worden. Allerdings ist Ortsbürgemeisterin Ute Biehlmann-Sprung am Mittwoch nochmal fündig geworden. Ihre Frage: Wer kennt diese Fassadenteile? Hinweise, gern auch anonym, unter den Telefonnummern (0173) 2 48 82 26 oder unter (0511) 78 51 319.