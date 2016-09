Rutsche der Wasserwelten steht

Langenhagen (ok). Wasserspaß in purpurrot auf 97,70 Metern Länge: Die Wasserrutsche der Wasserwelten an der Theodor-Heuss-Straße steht. Zu den Daten: Höhe: 7,80 Meter, Gefälle 8,5 Prozent. Und sie verspricht jede Menge jede Menge Spaß mit Licht: Daylight-Effekte, Farbwechsel und ein Flash-Strobiskop sowie ein Running Light. In der Bahn ist für akustische Effekte gesorgt; die Bahn wird per Video überwacht. Der besondere Clou: eine Zeitmessung mit Foto.