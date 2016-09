Feinster Rock, ganz vielfältig

"Call me later" im Mellzz am 1. Oktober

Langenhagen. "Call me later", eine der außergewöhnlichsten Rock Bands in der deutschen Musiklandschaft, gastiert am Sonnabend, 1. Oktober, im mellzz, Am Pferdemarkt 9c. Die musikalische Vielfalt der Band hat Kritiker und Zuhörer schon gleichermaßen überrascht. Das ist eine Band bei der keiner zu erahnen vermag was in den nächsten zehn Minuten passieren wird. Hard Rock, klassischer Rock 'n' Roll gefolgt von Country-Folk mit einem Abstecher über Reggae, geradewegs über melodiöse Pop Songs, via Disco, links ab zur Ballade. Das ist die Bandbreite die "Call me later" im Livemodus mit Ihrer eigenen Spielfreude auf die Bühne bringt.Einlass ist ab 20 Uhr.