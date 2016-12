Feuershow und Klönschnack zum Abschluss

Quartierstreff Wiesenau beschließt erfolgreiches Jahr mit Wintergrillen

Langenhagen (ok). Auf der Frelligrathstraße in Wiesenau hat es am Mittwochabend gebrannt, aber die Feuerwehr brauchte glücklicherweise nicht anzurücken. Mit einer spektakulären Feuershow beendete das Team des Quartierstreffs in Wiesenau das Jahr 2017, das von vielen regelmäßigen Angeboten und einmaligen Aktionen geprägtt war. Quartiersmanagerin Claudia Koch ist noch mehr angekommen; der Quartierstreff wird von der Bevölkerung – und nicht nur in Wiesenau – noch mehr angenommen. Bereits zum dritten Mal war jetzt kurz vor Weihnachten Wintergrillen angesagt: Es gab nicht nur "normale" Bratwurst, Glühwein und Punsch, sondern als besondere Spezialität eine Wildschwein-Bratwurst. Alle Einnahmen des Abends kamen dem Fonds "Langenhagener helfen Langenhagenern" zu Gute.