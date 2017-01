Film-Projektionen und Artistik

ECHO verlost Freikarten für Circus Belly am Donnerstag, 9. Februar, um 17 Uhr

Langenhagen (ok). Er ist einer der bekanntesten Zirkusse Deutschlands, wirbt seit Jahren mit dem Slogan "Tiere, Menschen, Sensationen". Der Circus Belly gastiert von Donnerstag, 9. Februar, bis Sonntag, 12. Februar, an der Pferderennbahn. Das Zelt ist gut beheizt. Die Vorstellungen: Donnerstag um 17 Uhr ist Gala-Premiere; die weiteren Termine sind Freitag und Sonnabend, jeweils um 17 Uhr, sowie Sonntag um 14 Uhr Belly zählt zu den zehn größten, schönsten und kreativsten Zirkussen in Deutschland; Film-Projektionen werden in das artistische Programm mit eingebunden und Geschichten erzählt. Etwa vom Fluch der Karibik, von Spiderman, von Aladin oder aus dem Paten. Ein unverwechselbares Konzept, das von den Darbietungen lustiger Clowns und von zeitgemäßen Tierdressuren abgerundet wird. Für die Gala-Vorstellung verlost das Langenhagener ECHO zusammen mit dem Circus Belly zehnmal zwei Freikarten. Wer Interesse hat, schicke bitte bis Montag, 6. Februar, eine Postkarte an Langenhagener ECHO, Marktplatz 5, 30855 Langenhagen oder eine E-Mail an redaktion@langenhagener-echo.de. Stichwort: Circus Belly. Die Gewinner werden dann vom Zirkus benachrichtigt.