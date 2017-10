Finale mit erstklassigen Galoppern

Rennsport auf der Bult am Sonntag, 29. Oktober

Langenhagen. Am Sonntag, 29. Oktober, beginnt ab 11 Uhr auf der Neuen Bult das große Saisonfinale. Galoppsportlich betrachtet, ist der „Renntag der Gestüte“ der Höhepunkt der Rennserie. Im „Herbst Stutenpreis“ (Europagruppe III, 55.000 Euro, 2.200 Meter) kommt die Champions-League-Klasse der Stuten an den Start. Feste Starterin ist Prima Violetta aus dem Rennstall Darboven. Die Stute wird von Top-Trainer Andreas Wöhler vorbereitet, im Sattel sitzt Stalljockey Eduardo Pedroza.Zwei Internationale Listenrennen komplettieren das hochkarätige Programm: Zweijährige Stuten bestreiten den „Youngsters Cup“ (25.000 Euro, 1.400 Meter), für den neben Andreas Wöhler (Queens Care von Jaber Abdullah und Tia Maria aus dem Gestüt Brümmerhof) auch Jean-Pierre Carvalho für Sojourn aus dem Ullmann-Stall eine Nennung abgegeben hat. Der „Niedersachsen-Pokal“ für dreijährige und ältere Pferde (25.000 Euro, 1.600 Meter) ist erklärtes Ziel für Cashman (mit Jockey Jozef Bojko); Cassilero (Bayarsaikhan Ganbat) ist ebenfalls fest für einen Start eingeplant.Neben den drei Top-Rennen gehen voraussichtlich sieben weitere Rennen über die Bühne. Im Rahmenprogramm werden imposante Shire Horses von Ex-Jockeys über das Geläuf gesteuert.Mit dem letzten Renntag des Jahres endet das 150-jährige Jubiläumsjahr des Hannoverschen Rennvereins. Veranstaltungsbeginn am Sonntag, 29. Oktober, ist um 11 Uhr.