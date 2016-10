Käthe Pankratz feierte ihren 100. Geburtstag

Langenhagen (ok). Sie hat ihr Leben abwechslungsreich gestaltet, ist in 86 Tagen um die Welt gereist. Darüber hat Käthe Pankratz, die am Donnerstag 100 Jahre alt geworden ist, noch vielseitige Interessen: Sie verfolgt das politische Geschehen intensiv und ist Fußballfan. Ihr Herz schlägt für den FC Bayern München. Geboren ist die Mutter zweier Söhne in Berlin, später nach Trier gezogen. Seit ihr Mann gestorben ist, lebt sie bei ihrem Sohn Jürgen in Langenhagen, mittlerweile auch schon 30 Jahre. Ein Leben lang hat die rüstige Jubilarin als Chefsekretärin bei Telefunken gearbeitet, ist heute noch geistig fit wie ein Turnschuh. So schreibt sie zum Beispiel noch heute Tagebuch.