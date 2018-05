Fledermäuse beobachten

NABU lädt zum Abendspaziergang ein

Langenhagen. Der NABU-Ortsverein lädt für Sonnabend, 19. Mai, von 20.30 Uhr bis circa 23 Uhr zur "Nacht-Natur im Stadtpark" ein, bei der Fledermäuse zu beobachten sind. Erkundet wird die Artenvielfalt im alten Baumbestand. Im schwindenden Licht wird bei einem Spaziergang mit Glück der Ausflug von Abendseglern zu sehen sein. Der Rückweg im Dunkeln führt über die Stadtparkallee an den Stadtparkteichen vorbei, wo jagende Wasserfledermäuse im Schein der Taschenlampe zu sehen sind. Natürlich gibt es viele Informationen zu den heimischen Fledermäusen und mit so manchem Ammenmärchen wird aufgeräumt.Kinder dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen. Es wird darum gebeten, an Mückenschutz zu denken.Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden für den Naturschutz sind willkommen.Treffpunkt ist der Parkplatz Elisabethkirche an der Walsroder Straße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.