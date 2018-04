Flohmarkt, Spiel und Spaß

Kinderfest am 22. April bei den Langenhagener Strolchen

Langenhagen (ok). Es kann nach Herzenslust auf einem Flohmarkt geshoppt werden, und das Team der Krippe informiert über seine Arbeit. Die Elternvertreter haben ein Kinderfest der Langenhagener Strolche für Sonntag, 22. April, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Hindenburgstraße 122 organisiert. Für Spiel und Spaß ist mit einer Hüpfburg, einem Ballonkünstler, Kinderschminken sowie einem Glücksrad mit tollen Preisen gesorgt. Und auch was das Kulinarische angeht, kommt keiner zu kurz. Es gibt selbstgebackenen Kuchen und frische Waffeln, Metzgerwurst vom Grill sowie Kaffee und kalte Getränke. Bei den Langenhagener Strolchen werden zurzeit 27 Kinder im Alter von eins bis drei Jahren in zwei Gruppen zwischen 7.30 und 15.30 Uhr betreut. Wer beim Flohmarkt noch verkaufen möchte, melde sich bitte unter leitung@langenhagener-strolche.de.