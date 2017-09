Flotter Auftakt beim großen Volksfest

55. gemeinsames Schützenfest läuft noch bis Montagabend

Langenhagen (kr). Zum Auftakt des nun schon 55. gemeinsamen Schützenfestes ist es mittlerweile ein liebgewonnener Brauch, dass das „Musikcorps Langenforth“ die Fahnenträger der Vereine sowie den Bürgermeister und Mitglieder des Rats und der Verwaltung ins Festzelt geleitet. Traditionsgemäß wurden dann die Gewinner des Wettbewerbs bei den „Städtischen Schießen“ geehrt. Das übernahmen Michael Freiberg, Manfred Pilgrim, Peter Patz und Eckart Ferkau, die vier Vereins-Vorsitzenden innerhalb der Schützen-Gemeinschaft. Die Namen der Sieger veröffentlichte das Langenhagener Echo bereits im traditionellen Schützen-ECHO. Oberschützenmeister Michael Freiberg begrüßte unter anderem Bürgermeister Mirko Heuer, seinen Vertreter Willi Minne, den Landtagsabgeordneten Marco Brunotte, die Bürgermeister der Ortschaften, die Vorsitzenden der Schützenvereine und auch Musikdirektor Ernst Müller und die Redaktion des Langenhagener Echo. Das gemeinsame Schützenfest sei die öffentlichste Form von Tradition und Brauchtum, betonte Freiberg, und ein Fest aller Generationen, bei dem Jung und Alt zusammen feiern. Die Schützenvereine förderten die Jugendarbeit und die sportlichen Wettkämpfe. Bürgermeister Mirko Heuer bekannte sich erneut eindeutig zum Schützenwesen und lobte ganz besonders die enorme ehrenamtliche Arbeit der Schützen nicht für ein eigenes Fest, sondern vor allem für ein Volksfest für alle Bürger. Den Bieranstich hatte der Bürgermeister dann voll im Griff. Für die musikalische Begleitung sorgte das städtische Blasorchester unter der Leitung von Harald Sandmann mit einem breit gefächerten Repertoire.Am gestrigen Freitag lief unter der Schirmherrschaft vom „Pflegedienst Sonja Vorwerk-Gerth“ und der „Malermeister Volker Köhler GmbH“ der Industrie-, Handels- und Handwerkertag“, traditionell verbunden mit einem großen, wieder sehr gut frequentierten Haxenessen. Nicht zu übersehen bei den Gästen einige zünftige Dirndls und Lederhosen. Für die Unterhaltung sorgten diesmal nicht die verhinderten „Bayernstürmer“, sondern das „Juchee-Quintett“, eine hervorragende Band aus Österreich. Am heutigen Sonnabend und am Montag sind die vier Vereine der Schützen-Gemeinschaft unterwegs, um ihre Majestäten zu ehren, natürlich mit den passenden Worten der Scheibenkieker und diverser Festivitäten. Um 19 Uhr geht es am Sonnabend zurück in das große Festzelt. Dort gibt es ab 20 Uhr eine Premiere der besonderen Art. Denn die Musik kommt diesmal nicht von einer Band, sondern von der „NDR 1 Disco“, in der der Kult-Moderator Andreas Kuhnt das Sagen hat.Das große Festessen am Sonntag, verbunden mit Ehrungen und Auszeichnungen, beginnt um 12 Uhr. Für den richtigen musikalischen Rahmen sorgen die „Langenhagener Symphoniker“, identisch mit dem königlichen Hoforchester unter der Leitung von Musikdirektor Ernst Müller. Um 15.30 Uhr setzt sich der bunte Festumzug in Bewegung. Ab 16.30 Uhr stellen sich diverse Kapellen im Festzelt vor. Ermäßigte Preise sind am Montag zum Kindertag angesagt. Am Abend sorgt eine Besetzung der „Bayerstürmer“ für einen zünftigen Ausklang des 55. gemeinsamen Schützenfestes. Der Festplatz ist von den Schaustellern wieder einmal bestens bestückt.